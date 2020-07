Rifiuti: a Matera dal 6 agosto differenziata ''graduale''

(ANSA) - MATERA, 15 LUG - Sarà operativa a partire dal 6 agosto a Matera, e interesserà inizialmente i borghi La Martella, Venusio, Picciano e l'area industriale di La Martella, per coprire fino al 3 settembre 2020 le altre zone cittadine fino ai rioni Sassi, il servizio di raccolta differenziata del subambito 1 della quale la Città dei Sassi fa parte insieme a Ferrandina, Tricarico, Bernalda e Irsina. Lo hanno reso noto, in una conferenza stampa, il sindaco Raffaello De Ruggieri, che ha firmato una ordinanza in materia, e l'assessore all'igiene urbana, Giuseppe Tragni. (ANSA).