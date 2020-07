Coronavirus: in Basilicata un caso positivo di rientro

(ANSA) - POTENZA, 11 LUG - Un nuovo caso positivo di rientro in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale sul coronavirus, specificando che ieri sono stati analizzati 281 test, 280 negativi e uno positivo che riguarda una persona rientrata dall'estero e residente a Castelluccio Inferiore (Potenza).

Nel quotidiano bollettino di aggiornamento è anche specificato che c'è un nuovo guarito (in totale sono 372) e che, di conseguenza, il dato delle persone lucane attualmente positive è tre, come ieri. (ANSA).