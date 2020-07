Cisl: " A Melfi un gesto isolato, ma contesto di disagio"

(ANSA) - POTENZA, 11 LUG - "Le circostanze ci fanno pensare ad un gesto sconsiderato senza connotazioni politiche maturato in un contesto di disagio. Ringraziamo le forze dell'ordine che con il loro intervento tempestivo hanno evitato danni e conseguenze più gravi alle cose alle persone". Così il segretario generale della Cisl Basilicata, Enrico Gambardella, riferendosi al danneggiamento della sede del sindacato a Melfi (Potenza) "ad opera - è scritto in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa - di un uomo che è stato tratto in arresto in flagranza dalla Polizia, ieri, a seguito della segnalazione di alcune persone". (ANSA).