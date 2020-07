Cinema: fino al 20 luglio "CineCampus - Sud e magia"

(ANSA) - POTENZA, 04 LUG - La Basilicata, "dopo mesi di lockdown per il Covid-19, riparte dal cinema": sei artisti e filmaker "under 35", vincitori del bando di residenza cinematografica "CineCampus - Sud e magia", racconteranno "attraverso il metodo 'investigativo' del cinereportage e dell'antropologia visuale, l'antica regione tra realtà, incanto e magia".

La residenza cinematografica nata dal progetto dell'associazione culturale "Allelammie/Lucania Film Festival", e prodotto con il sostegno del Mibact e della Siae, nell'ambito del programma "Per Chi Crea" durerà complessivamente 20 giorni (dall'1 al 20 luglio).