Maturità 2020 con le mascherine, ma l'ansia è la stessa

(ANSA) - POTENZA, 17 GIU - Una maturità, per circa 5.600 studenti lucani, all'insegna delle mascherine, del distanziamento e del rispetto delle regole. Sicuramente "strana", a causa degli effetti del Covid, ma che mantiene la stessa ansia, e lo stesso "mito" di un passaggio fondamentale per la vita di uno studente: negli istituti scolastici di Potenza gli esami si stanno svolgendo regolarmente, con un rigido controllo sugli accessi, anche per i familiari, che spesso attendono all'esterno delle strutture i maturandi, scambiandosi opinioni e ricordi di una maturità che - al momento - sembra appartenere a un'altra epoca. Stesse scene anche davanti e all'interno degli istituti superiori di Matera, dove le prove sono cominciate senza ostacoli. (ANSA).