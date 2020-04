Città della Pace sarà centro accoglienza

(ANSA) - POTENZA, 25 APR - La "Città della pace per i bambini in Basilicata" che si sta realizzando a Scanzano Jonico (Matera) diventerà un centro di accoglienza e formazione per i migranti che operano nelle aziende agricole del Metapontino.

Lo ha annunciato Pietro Simonetti, componente del Tavolo nazionale anticaporalato, citando un atto approvato dalla commissione straordinaria del Comune di Scanzano con i poteri del consiglio comunale.