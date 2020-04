In Consiglio un minuto di silenzio

(ANSA) - POTENZA, 31 MAR - Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, all'inizio della riunione dell'assemblea, ha "invitato tutti a osservare un minuto di silenzio per onorare le vittime del coronavirus e ad esprimere segno di solidarietà per le comunità fortemente segnate da tale emergenza: un'iniziativa voluta dall'Anci nazionale e rivolta a tutti i sindaci italiani e raccolta da tante istituzioni".

"Ricordiamo - ha aggiunto Cicala, secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa del Consiglio - le migliaia di persone che nel momento ultimo non possono ricevere il conforto dei propri cari, lasciando un immenso vuoto e dolore alle nostre comunità".