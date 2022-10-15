التكنولوجيا الرقمية تعيد السياحة إلى مستويات ما قبل كورونا

(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - تقود التجارة الإلكترونية في قطاع السفر انتعاش حركة السياحة، حيث يُظهر هذا القطاع انتعاشًا قويًا بعد عامين من القيود المفروضة على حركة التنقل بسبب بتفشي فيروس كورونا، ليقترب من مستويات ما قبل الوباء.



في عام 2022، حققت التجارة الإلكترونية في قطاع السفر نموا بنسبة 84% مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 11.2 مليار يورو، بعد تراجعها بنسبة 6% في عام 2019، وذلك وفقا لمسح أجراه مرصد الابتكار الرقمي في السياحة التابع لجامعة العلوم التطبيقية في ميلانو.



كما ارتفعت المشتريات عبر شبكة الإنترنت في سوق الضيافة بنسبة 32% لتبلغ أكثر من 14.9 مليار يورو، لتتجاوز بذلك أرقام ما قبل الجائحة بنسبة 2%، والتي سجلت 14.5 مليار يورو في 2019.



وصرح فيليبو رينغا، مدير مرصد الابتكار الرقمي في السياحة ، قائلا : تعطي الأرقام لمحة عن قطاع ينهض تدريجيًا بعد القيود الواضحة التي عانى منها أثناء فترة الوباء، مضيفا أن انتعاش حركة السفر الدولي وعودة رحلات العمل ساهما في تسريع وتيرة هذا الانتعاش.



(أنسامد).



