في مونت بولشيانو.. بين الفن والنبيذ

(أنسامد) - يناير 26 - روما - في مونتبولشيانو تم افتتاح بوديري كازانوفا واين ارت شوب وهو مكان يجمع بين الفن والنبيذ..ورغم ذلك فهو لا محل نبيذ ولا معرض فني تقليدي. ولكنه مكان لقاء لطيف وغير رسمي مخصص للنبيذ والفن يقع في قلب المركز التاريخي للمدينة .



مكان مليء بالسحر ومتجر النبيذ ونقطة بيع نبيذ الشركة والتجارب التي يمكن القيام بها في بوديري كازانوفا كلها ثرية (يقع قبوها المحاط بمزارع الكروم على بعد حوالي عشر دقائق بالسيارة ، عند مدخل فال دي كيانا) ، مكان لطيف للتوقف لأخذ استراحة لذيذة تعتمد على النبيذ الممتاز والمنتجات المحلية ، بالإضافة إلى معرض فني حيث يتم عرض أعمال الرسامين والنحاتين المعاصرين...



كما تم إنشاء المطعم من قاعة مدخل منزل من عصر النهضة في وسط مدينة مونتي بولشيانو التاريخي الساحر ، في وسط طريق جراسيانو دي كورسو .. لم تتم إضافة أي شيء في أعمال التجديد ، ولكن تم تحسين الهيكل الأصلي للمكان ، الطويل والضيق ، والذي يتسلل من الطريق إلى قلب الصخرة التي تم بناء مونتي بولشيانو عليها. تم عرض وتنظيف الطوب القديم والأقبية البرميلية.



يتم حفر الجزء الأعمق في الجوف لمجرد تخزين الطعام والمواد الغذائية هناك ، لأن هذه المادة لها خاصية الحفاظ على درجة حرارة ثابتة. في الجزء السفلي ، ممر يبرزه قوس صغير يؤدي ، خطوة بخطوة ، إلى غرفة سرية محفورة بالكامل في الجوف ، وهي مثالية لمختارات الشيخوخة من النبيذ الفاخر من بوديري كازانوفا. (أنسامد).



