تراجع السياحة في ايطاليا بسبب كورونا

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - انخفضت الحجوزات في الفنادق في العاصمة الإيطالية روما بنسبة 50% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2019 بسبب استمرار الوباء والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.



وقال الاتحاد العام الإيطالي للشركات والأنشطة المهنية والعمل الحر (Confcommercio)، تم إغلاق العديد من الفنادق خلال العطلات بعد إلغاء الحجوزات.



وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لأصحاب الفنادق (Federalberghi) في روما، جوزيبي روسيولي، في تصريحات لوكالة "أنسا" : آمل أن تتخذ الحكومة إجراءات لصالح أحد القطاعات الأكثر تضررا، وهو قطاع السياحة، منوها أنه في العاصمة، تم إغلاق 350 فندقاً من أصل 1250 حتى قبل الموجة الأخيرة.



وأطلق رئيس Confcommercio كارلو سانجالي إنذارا قائلا : سيختتم العام الحالي ببيانات كارثية للسياحة الإيطالية مع تراجع في عدد السائحين بمقدار 60 مليون سائح والغاء 120 مليون من الحجوزات مقارنة بعام 2019 مع 13 مليون رحلة أقل للإيطاليين إلى الخارج.



وفقًا للمسح الذي أجراه Confcommercio واستنادا لبيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء وبنك إيطاليا، فقط للعطلات بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وعيد الغطاس، مقارنة بـ 25 مليون رحلة مغادرة كانت مقررة من قبل الإيطاليين قبل بضعة أشهر فقط، 5 ملايين رحلة تم إلغاؤها بالفعل، كما تم تعديل 5.3 مليون رحلة بتقليل أيام الإجازة أو اختيار وجهة أقرب. (أنسامد).



