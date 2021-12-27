الذكري المئوية لافتتاح بال تيك تاك لجاكوموبالا

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - قبل 100 عام فقط ، تناولت صحيفة لا تريبونا الرومانية `` اللوحات الدائرية للدراجات النارية والألوان '' على أنها الزخارف والمفروشات التي صممها بالكامل الفنان الحداثي جياكومو بالا لافتتاح بال تيك تاك ، أول متحف لعرض الفنون الحداثية المستقبلية ،االواقعة الي جوار فيلينو هوفر وهو قصر مرموق يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر. .



كان هذا احتفالا بمناسبة الذكرى 150 لميلاد بالا في تورين في 18 يوليو 1871 ، كما قام متحف ماكسي أيضًا بتطوير منزل الفنان الخيالي المذهل ، في طريق اوسلافيا ، في براتي وجعله، متاحًا للجمهور أيضًا . ..وعمل المتحف علي صيانة و دهن كافة المقتنيات في منزله و اضاف اليها كثير من الادوات التي كان يستخدمها فعليا بالاضافة الي لوحاته "من أول صورة شخصية رسمها إلى آخر لوحة من الورود".



..و لأول مرة ظهر الفن الزخرفي المستقبلي الجديد...الذي يعكس القوة ، الديناميكية ، المرح ، الأسلوب الإيطالي ، الأصالة ''.



(أنسامد).



