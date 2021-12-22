افتتاح المكتبة الوطنية للاثاروتاريخ الفن قصرسان فيليتشي

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - افتتح المقر الجديد للمكتبة الوطنية الجديدة للاثار وتاريخ الفن والتي تقع على مرمى حجر من القصر الرئاسي والتي قال عنها الرئيس الايطالي سيرجيوماتاريلا انها تقع في مكان استثنائي في روما.



تضم المكتبة حوالي 400 ألف مجلد من كتب التراث ، بما في ذلك كتب فجر عصر الطباعة التي ترجع الي عام 1500 ميلادية من القرنين السادس عشر والسابع عشر ،و 3500 دورية ، 20700 وحدة من الرسوم مثل النقوش والرسومات والصور الفوتوغرافية ، وحوالي 2000 ملصق مسرحي ، 66000 ميكروفيش ، 400 قرص مضغوط ، حوالي 1600 عمل مكتوب بخط اليد وأكثر من 100000 ورقة من مجموعات أرشيفية: إنه الكنز المحفوظ في مكتبة الولاية العامة للآثار وتاريخ الفن ، والموجودة تاريخيًا في قصر فينيسيا في روما ، والتي ستنقل الآن منزلها الجديد في مساحة أكثر وظيفية في قصر سان فيليتشي الواقع علي بعد خطوات من القصر الرئاسي.



مكان سيصبح قطب جذب للمدينة بأكملها ، وذلك بفضل العرض المتكامل للخدمات والأنشطة (المعارض والحفلات الموسيقية والقراءات والأحداث وما إلى ذلك) ، وتعزيز التراث التاريخي والفني والأثري والببليوغرافي . (أنسامد).



