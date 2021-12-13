افتتاح متحف فيليني في ريميني قصر ديل فولغور

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - تم الانتهاء من متحف فيلليني مع افتتاح قصر ديل فيلجور للجمهور ، يسبقه ويرافقه عرض خرائط بالفيديو في ميدان مالاتيستا .



لقد تم تجديد مبنى سينما فولغور الأسطوري الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر لأغراض العرض ، وبالتالي يكمل مجمع المتاحف الذي افتتح في 19 أغسطس في غرف قلعة سيسموندو .



السينما التي أحبها فليني في شبابه ،اصبحت تدرس في فولغور الذي تحول الي مكان للدراسة والبحث في السينما ، مفتوح للجمهور. في الطابق الأول ، تتاح للزائر الفرصة ، من خلال أرشيف رقمي ، لاتخاذ الخطوات الأولى في المجموعة الكبيرة من الرسومات والخطابات والشهادات التي تشكل صندوق فيديريكو فيلليني التابع لبلدية ريميني.



يمكن مشاهدة المواد الرقمية التي تم عرضها جزئيًا أيضًا في الأصل في قاعات نفس القصر أو في قلعة سيسموندو. في الطابق الثاني ، في Room of Words ، يمكنك سماع صوت المخرج ، في Cinemino يمكنك رؤية العمل الكامل للسيد. أدرجته وزارة الثقافة ضمن المشاريع الوطنية العظيمة للتراث الثقافي ، برعاية الراي ، يتكشف متحف Fellini على طول ثلاث نقاط رئيسية من المركز التاريخي لريميني: Castel Sismondo ، قلعة Malatesta من القرن الخامس عشر ، Palazzo del Fulgor ، مبنى من أصل القرن الثامن عشر ، خلدت السينما في Amarcord وأعيد ترتيبها الآن مع مجموعات صممها Dante Ferretti و Piazza Malatesta ، وهي منطقة حضرية كبيرة ، مع أجزاء خضراء وساحات للعروض. (أنسامد).



