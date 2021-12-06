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سفر و سياحة - جوالت
افتتاح موسم التزلج في مناطق جبال الألب وأبينين رسميًا
    (أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - كل شيء جاهز لمن يحبون التزلج: معظم مصاعد التزلج تأخذ بالفعل المتزلجين وعشاق الجبال إلى القمة ، فقد تم افتتاح موسم التزلج في مناطق جبال الألب وأبينين رسميًا اعتبارًا من 4 ديسمبر.

    لا تزال الاوضاع مجهولة فيما يتعلق بالقيود التي تسببها حالة الطوارئ الصحية ، ولهذا تم وضع بعض القواعد لضمان عطلات تزلج آمنة: من الضروري ارتداء قناع وإظهار التصريح الصحي الأخضر من 12 عامًا فما فوق عند بوابات الوصول للتلفريك والمصاعد المتحركة ومصاعد التزلج.

    إذا كانت المنطقة التي تتزلج فيها في النطاق الأصفر ، فسيتم تنشيط التصريح الأخضرالخاص بالجرعات المعززة من 6 ديسمبر إلى 15 يناير ، وهو صالح للتطعيم أو التعافي وليس لمن قاموا بمسحة فقط .

    يوصى دائمًا بشراء التذاكر والتذاكر الموسمية عبر الإنترنت ، وبناءً على مبادرة Dolomiti Superski ، تتم دراسة فكرة إنشاء تطبيق لجميع مناطق التزلج الذي ينشط تلقائيًا ممر التزلج لمن يمتلكون الشهادة الخضراء.

    وهناك أيضًا تطبيق Alto.Ski ، وهو تطبيق يسمح للمتزلجين بالحصول على بطاقة تزلج واحدة - Starpass - لاستخدامها في مواقع متعددة ، ولتخطي قوائم الانتظار في مكتب التذاكر وتجنب الدفع مقابل تذاكر التزلج مسبقًا. على وجه التحديد ، سيدفع المتزلجون فقط مقابل الوقت الفعلي الذي يقضونه على المنحدرات باستخدام صيغة "الدفع لكل استخدام". يتم توزيع التطبيق حاليًا في 14 من أشهر منتجعات التزلج الإيطالية . (أنسامد).

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