(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - كل شيء جاهز لمن يحبون التزلج:
معظم مصاعد التزلج تأخذ بالفعل المتزلجين وعشاق الجبال إلى القمة ،
فقد تم افتتاح موسم التزلج في مناطق جبال الألب وأبينين رسميًا
اعتبارًا من 4 ديسمبر.
لا تزال الاوضاع مجهولة فيما يتعلق بالقيود التي تسببها حالة
الطوارئ الصحية ، ولهذا تم وضع بعض القواعد لضمان عطلات تزلج آمنة:
من الضروري ارتداء قناع وإظهار التصريح الصحي الأخضر من 12 عامًا
فما فوق عند بوابات الوصول للتلفريك والمصاعد المتحركة ومصاعد
التزلج.
إذا كانت المنطقة التي تتزلج فيها في النطاق الأصفر ، فسيتم تنشيط
التصريح الأخضرالخاص بالجرعات المعززة من 6 ديسمبر إلى 15 يناير ،
وهو صالح للتطعيم أو التعافي وليس لمن قاموا بمسحة فقط .
يوصى دائمًا بشراء التذاكر والتذاكر الموسمية عبر الإنترنت ،
وبناءً على مبادرة Dolomiti Superski ، تتم دراسة فكرة إنشاء تطبيق
لجميع مناطق التزلج الذي ينشط تلقائيًا ممر التزلج لمن يمتلكون
الشهادة الخضراء.
وهناك أيضًا تطبيق Alto.Ski ، وهو تطبيق يسمح للمتزلجين بالحصول
على بطاقة تزلج واحدة - Starpass - لاستخدامها في مواقع متعددة ،
ولتخطي قوائم الانتظار في مكتب التذاكر وتجنب الدفع مقابل تذاكر
التزلج مسبقًا. على وجه التحديد ، سيدفع المتزلجون فقط مقابل الوقت
الفعلي الذي يقضونه على المنحدرات باستخدام صيغة "الدفع لكل
استخدام". يتم توزيع التطبيق حاليًا في 14 من أشهر منتجعات التزلج
الإيطالية . (أنسامد).