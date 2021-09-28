يوم السياحة العالمي:3 وجهات ايطاليا علي جوجل

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - تحتفل الامم المتحدة باليوم العالمي للسياحة الموافق 27 سبتمبر من كل عام .. و ياتي الاحتفال هذا العام متزامنا مع الاثار السلبية الاجتماعية و الاقتصادية الضخمة و التي اثرت علي الاقتصاديات المتقدمة لذلك تمت الاحتفالات تحت شعار " السياحة لخدمة التنمية الشاملة".



وتقول كولديريتي الاتحاد الوطني للزراعة في بيان لها ان 33.5 مليون ايطالي قاموا باجازات صيفية لمدة عدة ايام بالخارج في صيف 2021 وهو ما يمثل ثبات نسبي مقارنة بالعام الماضي الذي حقق -1 بالمائة حتي و ان لم يتفر عدد كاف من السياح في ايطاليا .



و يؤكد برنابو بوتشا رئيس منظمة الأعمال الرئيسية في قطاع السياحة والضيافة في إيطاليا اننا نأمل في الاحتفال بعودة النشاط السياحي بكامل قوته حيث انه ليس هناك ادني شك في ان ذلك سيحدث و لكن المشكلة الحقيقية اننا لا نعلم متي سيحدث ذلك..لان الاجانب مازالوا خائفين من الفيروس و الوقت يمر.



و كما هي العادة في الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يقدم جوجل 10 وجهات سياحية الاكثر ا رواجا في اوروبا و تحظي ايطاليا وحدها بثلاث وجهات و هي الكولوسيوم في المركز الخامس و ساحل امالفي في المركز السابع و كاتدرائية ميلانو في المركز التاسع. (أنسامد).



