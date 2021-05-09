مهرجان رافينا ..الذكري 700 لوفاة دانتي

(أنسامد) - مايو 9 - روما - النسخة الثانية والثلاثون من مهرجان رافينا هي تكريس للحب ، والذي يستمد الإلهام من الذكرى المئوية السابعة لوفاة دانتي:.. يستمر المهرجان لمدة شهرين ، من 2 يونيو إلى 31 يوليو ، ومع برنامج الخريف ، يقدم "Dedicato a Dante" أكثر من 70 حدثًا ، الكواكب والأقمار الصناعية التي تدور حول الشمس المركزية.



هذا العام أيضًا ، يحتل مهرجان رافينا ومهرجانه موقع الصدارة في عودة الموسيقى الحية في إيطاليا ، من ناحية أخرى مع حفل الافتتاح المزدوج لجولة وينر ؛ من ناحية أخرى ، افتتاح البرنامج الصيفي في 2 يونيو ، يوم الجمهورية ، للاحتفال بالشاعر الذي كان قادرًا على تخيل إيطاليا بإنتاجات وتكليفات جديدة للملحنين ومصممي الرقصات وكتاب المسرح.



يبدأ المهرجان بعرضين أوليين: في بازيليك S. Vitale Teodora للمخرج ماورو مونتالبيتي عن ليبريتو والدراماتورجية لباربرا روغانتي . (أنسامد).



