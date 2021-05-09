مهرجان رافينا ..الذكري 700 لوفاة دانتي

(أنسامد) - مايو 9 - روما - النسخة الثانية والثلاثون من مهرجان
رافينا هي تكريس للحب ، والذي يستمد الإلهام من الذكرى المئوية
السابعة لوفاة دانتي:.. يستمر المهرجان لمدة شهرين ، من 2 يونيو
إلى 31 يوليو ، ومع برنامج الخريف ، يقدم "Dedicato a Dante" أكثر
من 70 حدثًا ، الكواكب والأقمار الصناعية التي تدور حول الشمس
المركزية.
هذا العام أيضًا ، يحتل مهرجان رافينا ومهرجانه موقع الصدارة
في عودة الموسيقى الحية في إيطاليا ، من ناحية أخرى مع حفل
الافتتاح المزدوج لجولة وينر ؛ من ناحية أخرى ، افتتاح البرنامج
الصيفي في 2 يونيو ، يوم الجمهورية ، للاحتفال بالشاعر الذي كان
قادرًا على تخيل إيطاليا بإنتاجات وتكليفات جديدة للملحنين ومصممي
الرقصات وكتاب المسرح.
يبدأ المهرجان بعرضين أوليين: في بازيليك S. Vitale Teodora
للمخرج ماورو مونتالبيتي عن ليبريتو والدراماتورجية لباربرا
روغانتي . (أنسامد).