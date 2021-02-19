خسائر كبيرة للسياحة الايطالية بسبب اغلاق منتجعات التزلج

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - قال معهد ديموسكوبيكا Demoskopika الإيطالي للأبحاث إن قرار تأجيل افتتاح منتجعات التزلج سيؤثر بشكل كبير على هذا القطاع في إيطاليا، مع تراجع أعداد السياح 12.4 مليون سائح، ما سيتسبب في خسائر بأكثر من 9.7 مليار يورو.



وأضاف معهد ديموسكوبيكا في تقرير له حول السياحة في القترة بين ديسمبر 2020 ومارس 2021 إن ما لا يقل عن 9000 عامل موسمي سيتأثرون في هذا القطاع.



هناك 5 وجهات سياحية شتوية هي الأكثر تأثرا نتيجة اغلاق منتجعات التزلج، وهي ترينتينو ألتو أديجي، بييمونتي، وادي أوستا، لومبارديا وفينيتو، والتي يمثل تراجع الانفاق السياحي فيها 86.2% من إجمالي الإيرادات الإيطالية المفقودة، أي ما يعادل 8.3 مليار يورو.



سيؤثر المرسوم الذي يقضي بإغلاق منتجعات التزلج حتى 5 مارس المقبل بشكل كبير على السياحة الشتوية في هذا البلد الذي يتمتع ب 6170 كيلومترًا من منحدرات التزلج. (أنسامد).



