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تقرير: عام 2020 الأسوأ للسياحة في إيطاليا منذ عام 1969
    أنسامد - 2 يناير / كانون الثاني - قالت مؤسسة "أسوتوريزمو" ومنظمة "كونفيزيرشيتي" إن عام 2020 كان أسوأ عام للسياحة في إيطاليا منذ عام 1969.

    وأشارت المؤسستان في تقرير إن أزمة قضت على أكثر من 240 مليون تواجد سياحي ، بانخفاض قدره 55 ٪ وأن صناعة الضيافة تضررت بشدة ، حيث خسرت حوالي 50 مليار يورو في الإنفاق الاستهلاكي الضائع.

    وقال التقرير إن عمليات الإغلاق الاحتفالية شهدت فقدان 3.5 مليون سائح إيطالي وأجنبي وإنه على مدى الأشهر الـ 12 الماضية ، فقد حوالي 83.6 مليون ليلة مبيت من قبل السياح الإيطاليين ، و 157.1 مليون بسبب السياح الأجانب.

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