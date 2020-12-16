ايطاليا:سياحة الدراجات لاكتشاف قلب ابروتسو

انسامد - 16 ديسمبر - كانون الاول - بدات سياحة الدراجات بين مسارات ابروتسو يطلق عليه "اكتشف قلب أبروتسو بالدراجة" ، وهو عبارة عن شبكة من 14 طريقًا للدراجات تمتد من دير سانتو سبيريتو إلى موروني دي سولمونا (لاكويلا) لمسافة إجمالية تبلغ ألف كيلومتر عبر 27 بلدية في وسط أبروتسو .



تبدأ الشبكة في المرحلة الأولى من قلب المنطقة و تعتمد خطة لتعزيز السياحة لمركز ابروتسو التي أنشأتها بلديةسولونا ومؤسسة سيمبولا لتحديد أربعة أقاليم ،فال بيلينيا و فال سوبيكوانا مع ماجيلا ثم فالي ديل ساجيتاريو وألتو سانغرو. جميع مسارات الرحلة المتاحة بالفعل على منصة كومووت ، والمعروفة جيدًا لعامة راكبي الدراجات ، ومن السهل الوصول الي الموقع الالكتروني للمجموعة و الذي يتيح الحصول على معلومات حول المسارات الأربعة عشر المعينة ، مع بيانات مثل امتداد المسارات، ملف تعريف الارتفاع ، درجة صعوبة الصعود ، أخبار التراث الثقافي والأثري الذي يمكن المرور عليه على طول مسارات الرحلة.



سيتم تحديد مسارات ستكون متاحًة أيضًا في الأشهر المقبلة على بوابة سياحة ركوب الدراجات في منطقة أبروتسو.



