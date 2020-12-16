ايطاليا:سياحة الدراجات لاكتشاف قلب ابروتسو

انسامد - 16 ديسمبر - كانون الاول - بدات سياحة الدراجات بين
مسارات ابروتسو يطلق عليه "اكتشف قلب أبروتسو بالدراجة" ، وهو
عبارة عن شبكة من 14 طريقًا للدراجات تمتد من دير سانتو سبيريتو
إلى موروني دي سولمونا (لاكويلا) لمسافة إجمالية تبلغ ألف كيلومتر
عبر 27 بلدية في وسط أبروتسو .
تبدأ الشبكة في المرحلة الأولى من قلب المنطقة و تعتمد خطة لتعزيز
السياحة لمركز ابروتسو التي أنشأتها بلديةسولونا ومؤسسة سيمبولا
لتحديد أربعة أقاليم ،فال بيلينيا و فال سوبيكوانا مع ماجيلا ثم
فالي ديل ساجيتاريو وألتو سانغرو.
جميع مسارات الرحلة المتاحة بالفعل على منصة كومووت ، والمعروفة
جيدًا لعامة راكبي الدراجات ، ومن السهل الوصول الي الموقع
الالكتروني للمجموعة و الذي يتيح الحصول على معلومات حول المسارات
الأربعة عشر المعينة ، مع بيانات مثل امتداد المسارات، ملف تعريف
الارتفاع ، درجة صعوبة الصعود ، أخبار التراث الثقافي والأثري الذي
يمكن المرور عليه على طول مسارات الرحلة.
سيتم تحديد مسارات ستكون متاحًة أيضًا في الأشهر المقبلة على
بوابة سياحة ركوب الدراجات في منطقة أبروتسو.