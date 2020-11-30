ايطاليا:خسائر كبيرة مع غلق المنتجعات الجليدية

انسامد - 30 نوفمبر - تشرين الثاني - تتعرض ايطاليا لخسارة كبيرة في مجال التزلج الجبلي علي الجليد تصل الي70.2 بالمائة من عائداتها التي وصلت في السنوات السابقةالي10 مليارات يورو بسبب فيروس كورونا.



وفقا لبحث نشرته وكالة الانباء الايطالية فان التوقعات للموسم الحالي سلبية لا تصل الي ثلاثة مليارات و100 مليون يورو مقارنة بالعام الماضي 2018-2019 حيث تحقق 10 مليارات و409 مليون يورو وهو احصاءتم قبل بداية جائحة فيروس كورونا ..



كما يشيراحصاء2017-2018 الي تحقيق 10 مليار 922 مليون يورو. اماالموسم السابق 2019-2020 فقد تم غلقه في مارس الماضي بسبب الجائحة فقد حقق 8 مليار 712 مليون يورو.



و يقول الاحصاء انه لا يمكن تجاهل انتطورات الوضع الصحي قد يؤدي الي الغاءاحد الاقتصادياتالهامة يشارك بنسبة 1 بالمائة في الناتج القومي الايطالي و 11 بالمائة من الناتج السياحي .



وتطالب ايطاليا دول الاتحاد الاوروبي مثل النمسا وسويسرا وفرنسا والمانيا بوقف السياحة الجبلية للتزلج علي الجليد حتي لا يؤثر ذلك عليالدخل السياحي الايطالي وتحول سياحة التزلج لدول اخري.



