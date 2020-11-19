فنانو إيطاليا يشاركون في المعرض الدولي للفنون بسانت بطرسبرج

أنسامد - 19 نوفمبر - تشرين الثاني - يشاارك 18 فنانا إيطاليا في المعرض الدولي في سانت بطرسبورغ الروسية، من تنظيم متحف فنون القرنين الـ20 و21، الذي يستمر حتى 31 يناير.



المعرض الذي يحمل عنوان "داخل المرأة"، يشارك ففيه 130 فنانا معاصرا قادمين من 9 دول، وهم روسيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، والولايات المتحدة واليونان وقبرص وإسرائيل وجمهورية التشيك، حيث يقدم الفنانون للجمهورة نظرة على التفسيرات المستوحاة بشأن موضوع المرآة.



هذا المعرض الذي يتم الترويج له بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، يعد واحدا من الفعاليات الرئيسية في البرنامج السنوي لهذا المتحف الهام في ثاني أكبر المدن الروسية.



ويلمح عنوان المعرض إلى الطبيعة الغامضة والميتافيزيقية للمرآة، وكونها حجاب على الزمن نحو الماضي والمستقبل.



وفي مبنى مكون من ثلاثة طوابق، سيتم مناقشة لوحات كبار الرسامين التاريخيين لسانت بطرسبورغ، مثل أندري جونتشاروف ويوري فاسنتسوف وألكسندر فادرنيكوف وميخائيل دميدوف، وكذلك أبداعات الفنان الأمريكي دانيل روزين والفرنسي أرنود لابيير.



