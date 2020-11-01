خسائر كبيرة لقطاع السياحة الايطالي بسبب كورونا

أنسامد في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني - كشف الاتحاد الوطني الايطالي للسياحة أن خسائر قطاع السياحة بسبب فيروس كورونا واجراءات الاغلاق لمواجهة تفشي الوباء يمكن أن تصل إلى 70 مليار يورو، مع توقف حركة السياحة الوافدة وحركة السياحة الداخلية.



يقول فرانكو إيسيبي، رئيس الاتحاد الوطني للسياحة : من الضروري النهوض بكافة القطاعات التي تم إغلاقها، للحفاظ على العاملين والشركات في الأسابيع المقبلة، مضيفا لكن في الوقت نفسه، نحتاج إلى النظر إلى ما هو أبعد من ذلك، والتفكير في الوضع الجديد الذي ينتظرنا على المدى المتوسط.



وتابع : إذا لم تكن تدابير مكافحة كورونا كافية لإبطاء العدوى وكان من الضروري فرض إغلاق شامل مرة أخرى، يمكن أن تنخفض السياحة الوافدة إلى إيطاليا نهاية العام بنحو 70%، مما سيؤدي إلى خسارة أكثر من 40 مليون مسافرين و 30 مليار يورو من الانفاق في عام 2020.



تشير البيانات المؤقتة حول الفترة من يناير إلى يونيو إلى تراجع حركة السياحة بنسبة 58%، مع توقعات بتراجع عدد السائحين 125 مليون زائر مع نهاية 2020 وانخفاض في الإنفاق المحلي يقدر بنحو 40 مليار يورو مقارنة بعام 2019.



وأكد إيسيبي ضرورة وجود رؤية واضحة لخطة التعافي، مشيرا إلى أن استراتيجية النهوض بالقطاع يجب أن تستفيد من بعض الجوانب الرئيسية، مثل رقمنة العروض بحيث تكون أكثر جاذبية ومعروفة على المستوى الدولي، مع تبني نهج أكثر استدامة للاستجابة بطريقة معاصرة لتحديات التنمية من خلال التركيز على قيم الضيافة التي لا تزال تميز السياحة في إيطاليا.



