تراجع أسعار الفنادق في مدينة ميلانو الايطالية

أنسامد- 19 أكتوبر/ تشرين الأول - مع إلغاء المؤتمرات والمعارض والمعارض التجارية الكبيرة واتفاقيات الشركات التي كانت تعقد في الماضي بعد العودة من الاجازة الصيفية، انخفضت أسعار الفنادق في مدينة ميلانو الايطالية في سبتمبر، لتتراجع أسعار الإقامة في الفنادق بنسبة 20.2% مقارنة بشهر سبتمبر 2019، لتحتل المرتبة الثانية في الترتيب الوطني من حيث تراجع الاسعار، بعد تراباني (20.3%) جاء ذلك في بيان للاتحاد الوطني للمستهلكين بشأن بيانات التضخم لشهر سبتمبر الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



ووفقا للبيان، ارتفعت أسعار الفنادق بنسبة 2.1% في شهر أغسطس على أساس سنوي.



لم يكن الوضع أفضل في المدن الفنية الأخرى التي سجلت بالفعل انخفاضًا كبيرًا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد في أغسطس.



لا تزال احصائيات الفنادق في مدينة فينيسيا صادمة، لتحتل المرتبة الرابعة على المستوى الوطني لتسجل انخفاضا في أسعار الفنادق بنسبة 17.7%، في حين احتلت فلورنسا المركز الثالث بتراجع 19.6%.



وجاءت فيرونا في المركز الخامس (-14.5%)، ثم بولونيا ( -13.8%)، فيما احتلت روما المركز السابع بتراجع 13.1%. على المستوى الوطني، انخفضت أسعار الفنادق على أساس سنوي بنسبة 6.3%.



