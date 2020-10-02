فيلا بالبيانيللو أكثر الاماكن زيارة في إيطاليا

أنسامد- 2 أكتوبر/ تشرين الأول - للعام السادس على التوالي، احتفظت فيلا بالبيانيللو الواقعة في مقاطعة تريميزينا الايطالية والمطلة على بحيرة كومو بمكانتها كأكثر الاماكن زيارة في إيطاليا ضمن مواقع صندوق البيئة الإيطالي.



في موسم بدون زوار أمريكيين أو يابانيين أو أستراليين أو هنود، كان الإيطاليون هم الذين أعادوا اكتشاف فيلا بالبيانيللو بعد تأثر الحركة السياحية في موسم 2020 بسبب اجراءات الإغلاق والقيود المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية نتيجة فيروس كورونا المستجد.



بلغ عدد زوار فيلا بالبيانيللو هذا العام 46.500، مقارنة بأكثر من 100.000 في العام الماضي، منهم 18.000 من إيطاليا، حينما بلغ عدد الزوار الاجانب في السنوات الأخيرة أكثر من 80%.



وكان من بين الأوروبيين الأكثر تواجدًا الفرنسيون والألمان والبلجيكيون والإسبان والهولنديون والسويسريون، معظمهم من السياح الذين تمكنوا من الوصول إلى بحيرة كومو بالسيارة.



