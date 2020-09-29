بين السحر والرهبة..رحلة إلى بركان سترومبلي الرائع في إيطاليا

أنسامد - 29 سبتمبر/أيلول - الرمال السوداء، والبحر الساحر، ورائحة الزهور المنبعثة من كل اتجاه، والكنائس الصغيرة الثلاثة، والسكان المحليون، كل هذا تجده في جزيرة سترومبلي الإيطالية ذات الطبيعة الآخاذة.



على أحدى المقاهي في هذه المدينة، يمكن اكتشاف عبق الماضي وسماع المآثر حول قصص الحب الشهيرة في الجزيرة، من بينها قصة إنجريد بيرجمان وروبرتو روسيليني، الكافية لإيقاعك في حب سترومبلي.



ليس هذا فقط، فإن هناك سحر آخر مهيب ينتظرك على الجزيرة، وهو بركان سترومبلي النشط، الذي يعد أروع البراكين في العالم، إذ يمكنك الذهاب في جولة مع أخرين لاستكشاف هذه الأعجوبة في حدث لن تنساه طوال حياتك.



ومن أجل استكشاف هذا البركان النشط، فقد وضعت السلطات في الجزيرة مركز تنسيق لبدء الرحلات الاستكشافية على ارتفاع 400 متر، مع توفير كافة سبل الإنقاذ السريع في حالة الخطر.



وفي مرسوم جديد، أعطى عمدة ليباري الضوء الأخضر لمرشدي جبال الآلب والبراكين في صقلية، لمرافقة الزوار لاكتشاف هذا البركان الرائع، مع إدارة تدفق هؤلاء المتنزهين إلى الموقع.



ووفقا للإرشادات، فإنه يمنع تماما التنقل البحري للبركان، كما يلزم مرافقة مؤهلين يفهمون الطريق جيدا، لاسيما في ظل وجود مسارات خطيرة.



وتوكل السلطات لمحترفي تسلق الجبال هذه المهمة، نظرا لخبرتهم الكبيرة في هذه القطاع وفهمهم لطبيعة الجبال والمواقع البركانية، وسيشارك هؤلاء المحترفين خبراء هذه القطاعات لدى الحكومة ومرشدين قادمين من المنطقة البركانية في ترينكاريا، بجزيرة صقلية.



