التجول في مسار تحت الأرض أسفل نابولي.. رحلة غير مسبوقة

أنسامد - 14 سبتمبر/أيلول - هل فكرت في التجول في مسار تحت الأرض تم انشاءه منذ أكثر من 2000 عاما؟ الآن الفرصة متاحة أمامك، وليس في أي مكان، ولكن أسفل مدينة نابولي التاريخية.



وجهت كنيسة ديلا بيتراسانتا ومتحف لابيس دعوة، لمحبي التجول والاستكشاف، لإجراء جولة غير مسبوقة في مسار أسفل وسط نابولي القديم، الذي كان يتم استخدامه كمأوى من الطائرات خلال الحرب العالمية الثانية.



تم إنشاء هذا المسار منذ القرن الرابع قبل الميلاد، وكان عبارة عن صهاريج أقامها اليونانيون والرومانيون ، وظل هذا المسار جزءا من قناة بولا، حتى القرن العشرين.



هذا المسار يمر أسفل أهم المواقع التاريخية في المدينة، ويمكن للزوار في السير بشكل طولي، في الشريان الرئيسي للمركز القديم للمدينة، في تجربة للانتقال إلى زمن آخر من تاريخ هذه المدينة الشهيرة.



وخلال الرحلة، سيتمكن الزوار استكشاف معالم مهمة أسفل المدينة مثل كهف بيتراسانتا، وكوسترنا دي بوزار، وغيرها من المواقع الهامة، ضمن المسار الذي يتم إعادة بناءه بواسطة جميعة بيتراسانتا بولو كولتورال.



كما يمكن للزائرين التوجه إلى معرض ساكرا نابوليس، بشأن الطوائف والأساطير المختلفة للمدينة، الذي تم انشاءه بالتعاون مع المتحف الأثري الوطني في نابولي، وقدم العرض الأول لـ 150 اكتشاف، بينها مجموعة من العملات تسرد التاريخ الطويل للمدينة.



