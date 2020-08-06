إيطاليا: مسار سياحي بين نابولي وبومبي تحت إشراف اليونسكو

أنسامد- 6 أغسطس/آب - تمول منطقة كامبانيا الإيطالية، إنشاء مسار سياحي فريد من نوعه، تحت إشراف اليونسكو لربط العديد من المدن التاريخية الإيطالية بداية من نابولي وحتى مدينة بومبي التاريخية.



وسيحمل هذا المسار الجديد اسم "الرحلة حول فيزوف"، إذ أنه سيربط مدن نابولي هركولانيوم وبومبي وتوري أنونزياتا، في كامبانيا.



هذا المسار الذي يلقى تمويل بـ 4 مليون يورو، سيسمح للزائرين، بالتجول "بين جواهر اليونسكو من نابولي إلى بومبي"، إذ سيبدأ من المركز التاريخي لليونسكو في نابولي، ثم إلى المواقع الأثرية في هركولانيوم وبومبي وتوري أنونزياتا.



ومن المقرر أن تحصل مدينة نابولي على ما يقرب من 3،5 مليون يورو، سيتم تخصيص حوالي 1،5 مليون منها للترويج والتواصل وتعزيز الأصول الثقافية المتعلقة بالمشروع المقترح، بينما سيتم تخصيص 1،675 مليون يورو لترميم وصيانة وتركيب المعدات الفنية، وكذلك الحصول على المعدات اللازمة لتحسين العقارات ذات القيمة التاريخية والفنية والمعمارية، مثل قلعة نووفو، وسان دومينيكو ماجيور، ومتحف PAN، ومتحف Totò.



إلى جانب ذلك، فسيتم منح 249،840 ألف يورو إلى مدينة هركولانيوم من أجل تنفيذ مشروع ثقافي وكذلك إعادة تأهيل مبنى المدينة، وتركيب معدات فنية لتعزيز استخدام الحديقة التاريخية لفيلا كومونال، وإنشاء منظر بانورامي لفيلا بابري.



أما مدينة بومبي فستحصل على 250 ألف يورو لإعادة تطوير ميدان دي فوسكو، وحدائق الحمامات الحرارية القديمة، بينما تحصل مدينة توري أنونزياتا على 150 ألف يورو لإطلاق مشروع يربط بين الذاكرة والهوية.



