إيطاليا:موقع صناعي قديم يتحول لقبلة رسامي فن الشوارع

أنسامد- 21 يوليو/ تموز - تحولت حديقة باركو دورا، التي كانت منطقة صناعية في السابق، في مدينة تورينو الإيطالية إلى ما يشبه متحفا ضخما لجداريات فن الشارع، بعدما تحولت إلى مكانا يقبل عليه الفنانين من أنحاء إيطاليا والعالم ليلونوا جنباتها بلوحاتهم وجدارياتهم بأساليب وأنماط متعددة.



وتنظم مجموعة سات-ستريت أرت تورينو ، التي انشأت بواسطة كلوديا دي جيورجيس، خرية اللغات والعاشقة للفن، هذه الجولة في حديقة باركو دورا من اجل استكشاف أعمال فن الشوارع في مدينة تورينو.



وتعد هذه الجولة واحدة من الجولات الأولى لاستكشاف فن الشارع في إيطاليا، وتأتي جزءا من برنامج المؤسسة الثقافية بيجمنتي، المنظمة لمهرجان فن الشوارع لتلال الآلب، كما أنها توفر أماكن إقامة للعديد من الفنانين الشغوفين بفن الشارع.



ويمكن للمشارك في الرحلة التعرف على العديد من رموز هذا الفن من انحاء العالم، كما أنه يمكنه مشاهدة فعلية قيام هؤلاء الفنانين برسم لوحات جديدة.



وتمتد باركو دورا على مساحة 400 ألف متر مربع، وتعد أكبر موقعا صناعيا مهجورا قبل إعادة تأهيله بشكل واسع، إذ كان يضم مصانع لشركات فيات وميشلان وأوفسين سافيليانو.



