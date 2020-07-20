ايطاليا:تحسن طفيف في القطاع السياحي خلال شهر يوليو

أنسامد- 20 يوليو/تموز - أظهر قطاع السياحة الإيطاليا تحسنا طفيفا خلال شهر يوليو الجاري، مدفوعا بزيادة الأقبال على المنتجعات والمدن البحرية والمناطق الجبلية، في الوقت التي لا تزال مدن الفن نصف فارغة وعدم الإقبال على المراكز التاريخية.



وسجلت مؤشرات النشاط السياحي في إيطاليا نخفاضا كبيرا خلال شهر يونيه/حزيران، بنسبة -80%، قبل أن تتحسن المؤشرات خلال الشهر الجاري إلى -50% بفضل تحسن السوق المحلي.



ورغم هذا التحسن، فإن مدنا مثل روما وفلونسا وفينسيا لا تزال تعاني تحت وطأة تداعيات وباء كورونا المستجد، إذ تراوح انخفاض الأقبال السياحي فيها بين 70 إلى 80%، بالمقارنة بالعام الماضي.



ويشكل غياب السياح الأجانب، لاسيما الأمريكيين، سببا رئيسيا في هذا التراجع، إذ سجلوا خلال الأعوام الماضية نسبة 70% في المتوسط من حجم السياحة الإيطالية خلال الموسم الصيفي.



ويطالب العاملون الرئيسيون في قطاع السياحة، الحكومة بتدخل عاجل لدعم شركات القطاع.



وأعلن رئيس اتحاد المؤسسات الوطنية الممثلة للفنادق الإيطالية، برنابو بوكا، لوكالة "أنسا": المدن الساحلية والواقعة على البحيرات والجبال، تعمل بشكل جيد خلال نهايات الإسبوع"، قبل أن يضيف:" الإيطاليون يتنقلون، لكن السوق الأوروبي في أزمة".



