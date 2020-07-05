ضعف الحجوزات السياحية لشهر اغسطس

أنسامد - 5 يوليو / تموز - كشفت الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة
ENIT أن 4 من أصل 10 غرف فندقية تم حجزها عبر الإنترنت لشهر اغسطس
من قبل السياح الإيطاليين والأجانب.
وكانت البندقية أكثر المدن تاثرا فيما يتعلق بتراجع الحجوزات
السياحية، مسجلة 68% من الغرف بدون حجوزات، بينما ريميني تتعافى مع
حجز نصف الليالي السياحية.
تقاوم المدن الكبرى نسبة تراجع الحجوزات في فلورنسا بنسبة 26% وفي
روما (38%) وفي ميلانو (39%) وفي نابولي ( 47%). ومع ذلك، فإن
المدن الفنية تاثرت بشدة بسبب الاعتماد القوي على السياحة الدولية،
حيث سجلت فلورنسا تراجعا بنسبة 63.9% في عدد الزائرين الدوليين،
ونابولي (61.5%) والبندقية (60.7%) وروما بنسبة (60.5%).
وفي ضوء تخفيف اجراءات الحجر الصحي وإعادة فتح البلاد والتسهيلات
للحصول على تأشيرات الدخول لإيطاليا، تراجع انخفاض الحجوزات
الصيفية لإيطاليا من 89.4% إلى 85.4%.
قام 48% من البريطانيين بالحجز لمدة 30 يومًا قادمة، بينما أعرب 2%
عن عزمهم السفر خلال 6 أشهر. كما توقف إلغاء الحجوزات السياحية
للفرنسيين لإيطاليا بعد تراجعها 70.7%.
وكانت الانخفاضات الابرز للحجوزات السياحية في ايطاليا قادمة من
الصين (85.9%) والولايات المتحدة (84.1%). هذا العام، يمثل
المصطافون الإيطاليون من الرجال الجزء الاكبر (56%)، وتتراوح
أعمارهم بين 36 و 55 عاما بنسبة 40%.