ضعف الحجوزات السياحية لشهر اغسطس

أنسامد - 5 يوليو / تموز - كشفت الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة ENIT أن 4 من أصل 10 غرف فندقية تم حجزها عبر الإنترنت لشهر اغسطس من قبل السياح الإيطاليين والأجانب.



وكانت البندقية أكثر المدن تاثرا فيما يتعلق بتراجع الحجوزات السياحية، مسجلة 68% من الغرف بدون حجوزات، بينما ريميني تتعافى مع حجز نصف الليالي السياحية.



تقاوم المدن الكبرى نسبة تراجع الحجوزات في فلورنسا بنسبة 26% وفي روما (38%) وفي ميلانو (39%) وفي نابولي ( 47%). ومع ذلك، فإن المدن الفنية تاثرت بشدة بسبب الاعتماد القوي على السياحة الدولية، حيث سجلت فلورنسا تراجعا بنسبة 63.9% في عدد الزائرين الدوليين، ونابولي (61.5%) والبندقية (60.7%) وروما بنسبة (60.5%).



وفي ضوء تخفيف اجراءات الحجر الصحي وإعادة فتح البلاد والتسهيلات للحصول على تأشيرات الدخول لإيطاليا، تراجع انخفاض الحجوزات الصيفية لإيطاليا من 89.4% إلى 85.4%.



قام 48% من البريطانيين بالحجز لمدة 30 يومًا قادمة، بينما أعرب 2% عن عزمهم السفر خلال 6 أشهر. كما توقف إلغاء الحجوزات السياحية للفرنسيين لإيطاليا بعد تراجعها 70.7%.



وكانت الانخفاضات الابرز للحجوزات السياحية في ايطاليا قادمة من الصين (85.9%) والولايات المتحدة (84.1%). هذا العام، يمثل المصطافون الإيطاليون من الرجال الجزء الاكبر (56%)، وتتراوح أعمارهم بين 36 و 55 عاما بنسبة 40%.



