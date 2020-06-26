الامم المتحدة تبدأ من ايطاليا اعادة تشغيل السياحة

انسامد - 26 يونيو - حزيران - يقوم الامين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي بزيارة لايطاليا في الاول من يوليو .



و في اثناء توتجده في ايطاليا سيقوم بزيارة روما وميلانو و البندقية و الكرسي الرسولي حيث سيلتقي كبار المسئولين الايطاليين لوضع سياسات تدعم الاجراءات الوقائية في مطار روما فيومتشينو كما ستقوم منظمة السياحة العالمية لاول مرة بالتوقيع علي مذكرة نوايا مع منظمة الاغذية و الزراعة لتنمية السياحة الريفية و الغذائية وسياحة تذوق النبيذ..



لا تزال السياحة االايطالية و التي تشارك بنسبة تبلغ قيمتها 13٪ في الناتج المحلي الإجمالي أحد أكثر القطاعات تضررًا من هذا الوباء: فبعد عدة أشهر من أزمة غير مسبوقة ، بدأ مقياس السياحة لمنظمة السياحة العالمية بتسجيل علامات خجولة للغاية على الانتعاش في بعض المناطق ، في لا سيما في نصف الكرة الشمالي ، ولكن قيود السفر لا تزال سارية لمعظم الوجهات. وتقول التقارير ان الوافدين من السياح الدوليين عانوا من انخفاض بنسبة 44٪ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، حيث بلغت ذروتها الدرامية -97٪ في أبريل 2020 بسبب قيود السفر في 100٪ من إجمالي الوجهات في جميع أنحاء العالم .



