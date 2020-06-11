إعادة افتتاح متحف كابوديمونتي في نابولي

أنسامد - 11 يونيه - حزيران -افتتح متحف كابوديمونتي في مدينة نابولي أبوابه أمام الجمهور تحت شعار "كابوديمونتي آمن وهادئ" أوضح مدير المتحف، سيلفيان بيلانجر:" بعد افتتاح الغابة، جاء الدور على افتتاح المتحف، عالمنا أصبح مفتوحا الآن"، موضحا أن إدارة المتحف اختارت شعار "كابوديمونتي آمن وهادئ".



ويتصدر سيلفيان بيلانجر الفريق الذي يستقبل أول الزوار للمتحف الذي يعد واحدا من أهم الأماكن الرمزية في نابولي.



وأشار مدير المتحف إلى أنه في نابولي التي تعد ثالث أهم مدينة إيطالية، يوجد غابة كبيرة، ملحقة بالمتحف وأماكن أخرى فخمة، لا تحظى للأسف بشهرة كبيرة، حسب وصفه.



ومن أجل الدخول، على مرتادي المتحف وكذلك الغابة، الارتداء الإجباري للكمامات، والدخول وفقا لأعداد محددة، مع حجز التذاكر على الانترنت، بسعر 8 يورو. كما يجب على كل زائر الخضوع لقياس درجة حرارته قبل الدخول.



وتم تمديد مدة إقامة المعارض التي ينظمها المتحف مثل "نابولي، نابولي من الحمم والبورسلين والموسيقى"، والذي سيشهد عرض قطع أثرية لدى المتحف، ومن مسرح سان كارلو، والذي سيتم تمديده حتى 20 سبتمبر 2020، ومعرض سانتياجو كالاترافا تم تمديده أيضا.



وفي نفس السياق، أوضح بيلانجر أن المتحف سينظم عرضا لمجموعة منحوتات فانيز، من ضمنها أعمال لم تكن معروضة من قبل.



