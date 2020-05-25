تنظيم مهرجان ميدفيلم في روما نوفمبر القادم

أنسامد - 25 مايو / أيار - أعلن منظمو مهرجان ميدفيلم السينمائي
الدولي MedFilm أن الدورة السادسة والعشرين من المهرجان ستعقد في
روما في الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر 2020.
وقال منظمو الدورة السادسة والعشرين للمهرجان في بيان صحفي: أمام
الشكوك المتعلقة بأزمة صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، يؤكد
مهرجان ميدفيلم التزامه إلى جانب المؤلفين والمنتجين والموزعين
والعارضين لنشر وترويج سينما البحر المتوسط كركيزة للثقافة
والتفكير والحوار.
وتابع البيان: ما زلنا لا نعرف الشكل الذي ستتخذه الدورة السادسة
والعشرون للمهرجان، مهمتنا هي العمل على تنظيم المهرجان، ولكننا
نفكر في إمكانية إقامة مشروع عبر الإنترنت، داعيا المخرجين
والمنتجين والموزعين لإرسال أعمالهم.