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سفر و سياحة - جوالت
تنظيم مهرجان ميدفيلم في روما نوفمبر القادم
    أنسامد - 25 مايو / أيار - أعلن منظمو مهرجان ميدفيلم السينمائي الدولي MedFilm أن الدورة السادسة والعشرين من المهرجان ستعقد في روما في الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر 2020.

    وقال منظمو الدورة السادسة والعشرين للمهرجان في بيان صحفي: أمام الشكوك المتعلقة بأزمة صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، يؤكد مهرجان ميدفيلم التزامه إلى جانب المؤلفين والمنتجين والموزعين والعارضين لنشر وترويج سينما البحر المتوسط كركيزة للثقافة والتفكير والحوار.

    وتابع البيان: ما زلنا لا نعرف الشكل الذي ستتخذه الدورة السادسة والعشرون للمهرجان، مهمتنا هي العمل على تنظيم المهرجان، ولكننا نفكر في إمكانية إقامة مشروع عبر الإنترنت، داعيا المخرجين والمنتجين والموزعين لإرسال أعمالهم.

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