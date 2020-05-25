تنظيم مهرجان ميدفيلم في روما نوفمبر القادم

أنسامد - 25 مايو / أيار - أعلن منظمو مهرجان ميدفيلم السينمائي الدولي MedFilm أن الدورة السادسة والعشرين من المهرجان ستعقد في روما في الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر 2020.



وقال منظمو الدورة السادسة والعشرين للمهرجان في بيان صحفي: أمام الشكوك المتعلقة بأزمة صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، يؤكد مهرجان ميدفيلم التزامه إلى جانب المؤلفين والمنتجين والموزعين والعارضين لنشر وترويج سينما البحر المتوسط كركيزة للثقافة والتفكير والحوار.



وتابع البيان: ما زلنا لا نعرف الشكل الذي ستتخذه الدورة السادسة والعشرون للمهرجان، مهمتنا هي العمل على تنظيم المهرجان، ولكننا نفكر في إمكانية إقامة مشروع عبر الإنترنت، داعيا المخرجين والمنتجين والموزعين لإرسال أعمالهم.



