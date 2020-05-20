قبل افتتاحه في 25 مايو.. الطبيعة تكسو وادي المعابد

انسامد - 20 مايو - ايار - منظر بديع بات يسيطر على وادي المعابد الشهير في مدينة جرجنت، في صقلية، بفضل الحجر الصحي وتوقف النشاط السياحي جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



الوادي الذي يعد أحد المعالم السياحية الرئيسية في إيطاليا، أصبح يكسو جنباته الأزهار الملونة والنباتات الجميلة في كل مكان التي نبتت وسط الصخور، بينما عادت الماعز لتتغذى على هذه النباتات، بعد أكثر من شهرين من غلق الوادي.



يكشف فيديو من تصوير دانيال روسابينتا لموقع CoopCulture، مدى الجمال الظاهر في هذا الوادي الذي لم يطأ قدمه السياح منذ أكثر من شهرين.



هذا المنظر الجميل سيكون مفاجأة للسياح الذين ينتظرون للعودة بفارغ الصبر لهذا الموقع، مع بدء العمل على إعادة افتتاحه المتوقع في 25 مايو الجاري.



وبحسب مدير وادي المعابد، روبيرتو شياراتا، فإن إعادة افتتاح الموقع سيرافقه توفير الكثير من نظم الحماية الصحية، حتى يتثنى للسياح الاستمتاع بالوادي، مشيرا إلى أنه سيتم وضع أجهزة فحص على مداخل الموقع، بالإضافة إلى بوابات دوارة لفصل الزوار لحظة الدخول، ونظام حجز تذاكر على الانترنت.



بالتوازي، ستستأنف عمليات البناء والحفر نشاطها من أجل تنفيذ المعرض المفتوح لآلات البناء، الذي ينظم تحت عنوان "أبني من أجل الألهة" بواسطة "موندو موستر"، بعد تمديده إلى 31 ديسمبر جراء جائحة كورونا.



