متحف الفن المعاصر في نوورو يستقبل الجمهور 29 مايو

انسامد - 14 مايو - ايار - أعلنت إدارة متحف "Man" للفن المعاصر في مدينة نوورو إعادة فتح المتحف بداية من 29 مايو، بعد شهرين من الإغلاق ضمن التدابير التي تبنتها إيطاليا لكبح جماح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



يتزامن هذا الافتتاح مع استضافة المتحف معرض فني تحت عنوان "المملكة السرية، سردينيا- بيدمونت: نظرة ما بعد الاستعمار".



ويقدم هذا المعرض الذي ينظمه لوكا سكارليني، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، أعمال العديد من الفنانين والموسيقيين والمفكرين، إلى جانب تحقيق تأريخي وثقافي مطول مصحوب بالصور يحكي العلاقات بين سردينيا وبيدمونت.



ويمكن زائرين هذا المعرض الإطلاع على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والوثائق والنصوص الأدبية والصور والقطع الخزفية والمقطوعات الموسيقية، تم جمعها من مؤسسات إيطالية مرموقة، والتي تصور العلاقة بين الإقليمين في الفترة بين عام 1720 وستينات القرن المنصرم.



كما يتضمن المعرض قسما للرسوم المتحركة، من تنظيم مؤسسة "لجنة سردينيا للفيلم"، بالتعاون مع المتحف، حيث سيعرض أربع تجارب من الأفلام القصيرة بفن الرسوم المتحركة، مخصصة لرسامين سردينيين ذاع صيتهم في بيدمونت في القرن العشرين.



