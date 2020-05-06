تيليجراف تدعو للسياحة في ايطاليا

انسامد - 6 مايو - ايار - اشادت صحيفة "تيليغراف" البريطانية بإيطاليا ودعت قرائها للعودة لزيارة البلد الجميلة بمجرد انتهاء حالة الطوارئ الصحية واستئناف السفر للخارج.



تسرد الصحيفة البريطانية 20 سببًا لاختيارها الجمال الإيطالي كما تعترف بأنه سيكون هناك دائما اكثر من عشرين سببا لتفضيل ايطاليا كمكان للزيارة .. سيكون هناك 20 لوحة تعيدني ، 20 مطعمًا ، 20 بانوراما ، 20 قرية و 20 شيئًا آخر تدعوني للعودة لزيارتها.



بالإضافة إلى ذلك يشرح كاتب المقال تيم جيبسون انه لا يوجد بلد آخر يمكنه ان يضاهي الجمال الايطالي ولديه الكثير من الثروة ومزيج من الفن والثقافة والغذاء والنبيذ والأزياء والمسرح والأشخاص والمناظر الطبيعية التي لا مثيل لها ولا حتى مثل هذا المزيج الفعال قديمة وحديثة وجميلة ومغرية.



يقول الكاتب السبب الأول لاختيار إيطاليا هم الإيطاليون: "لا يمكنك أن تحب دولة بدون حب شعبها نحن نعلم أن الإيطاليين غالبًا ما يرون أنفسهم على أنهم توسكان أو صقلية أو فينيسيون أو من نابولي ؛ لكنهم دائمًا هم أنفسهم ، مع ميزة مشتركة: تقدير الأشياء الجيدة في الحياة. وهناك أشياء جميلة في إيطاليا في كل مكان .

