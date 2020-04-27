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سفر و سياحة - جوالت
تأهيل اقليم اومبريا لاعادة استئناف الانشطة السياحية
    انسامد - 27 ابريل - نيسان - يمتلك اقليم اومبريا كافة الامكانات لتكون من افضل الاماكن الخضراء المفيدة للجسم و العقل.

    قالت المستشارة الاقليمية للسياحة و الثقافة باولا اجابيتي في مؤتمر صحفي بالفيديو كونفرانس مخصص للدعم الاقتصادي في مواجهة الازمةالناتجة عن فيروس كورونا - انه قد تم تخصيص 1.5 مليون يورو لدعم اومبرياواعدادبرنامج للدعاية و الاتصال خاص بها ..

    و اكدت باولا ان المجال السياحي قد تضرر كثيرا بالازمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا غير انه لابد من استئناف الانشطة من جديدواضافت ان هناك ايضا مبلغا يقدر ب 1.4 مليون يورو لدعم البلديات بالاضافة الي 500 الف يورو مخصصة للمتاحف لاعادةتجهيزها لاستئناف العمل.

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