تأهيل اقليم اومبريا لاعادة استئناف الانشطة السياحية

انسامد - 27 ابريل - نيسان - يمتلك اقليم اومبريا كافة الامكانات لتكون من افضل الاماكن الخضراء المفيدة للجسم و العقل.



قالت المستشارة الاقليمية للسياحة و الثقافة باولا اجابيتي في مؤتمر صحفي بالفيديو كونفرانس مخصص للدعم الاقتصادي في مواجهة الازمةالناتجة عن فيروس كورونا - انه قد تم تخصيص 1.5 مليون يورو لدعم اومبرياواعدادبرنامج للدعاية و الاتصال خاص بها ..



و اكدت باولا ان المجال السياحي قد تضرر كثيرا بالازمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا غير انه لابد من استئناف الانشطة من جديدواضافت ان هناك ايضا مبلغا يقدر ب 1.4 مليون يورو لدعم البلديات بالاضافة الي 500 الف يورو مخصصة للمتاحف لاعادةتجهيزها لاستئناف العمل.



