تأهيل اقليم اومبريا لاعادة استئناف الانشطة السياحية

انسامد - 27 ابريل - نيسان - يمتلك اقليم اومبريا كافة الامكانات
لتكون من افضل الاماكن الخضراء المفيدة للجسم و العقل.
قالت المستشارة الاقليمية للسياحة و الثقافة باولا اجابيتي في
مؤتمر صحفي بالفيديو كونفرانس مخصص للدعم الاقتصادي في مواجهة
الازمةالناتجة عن فيروس كورونا - انه قد تم تخصيص 1.5 مليون يورو
لدعم اومبرياواعدادبرنامج للدعاية و الاتصال خاص بها ..
و اكدت باولا ان المجال السياحي قد تضرر كثيرا بالازمة الناتجة عن
جائحة فيروس كورونا غير انه لابد من استئناف الانشطة من جديدواضافت
ان هناك ايضا مبلغا يقدر ب 1.4 مليون يورو لدعم البلديات بالاضافة
الي 500 الف يورو مخصصة للمتاحف لاعادةتجهيزها لاستئناف العمل.