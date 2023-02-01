معرض"البريق والرفاهية من إسبانيا الإسلامية" بمتحف ماو للفن

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - يقام في الفترة من الأول من فبراير إلى 28 مايو، معرض بعنوان "البريق والرفاهية من إسبانيا الإسلامية" في متحف "ماو للفن الشرقي" في تورينو.



ويضم المعرض عدد من السجاد الثمين وقصاصات من النسيج وقطع من الخزف الإسباني المغاربي تعود إلى القرنين العاشر والسادس عشر.



ويعتبرهذا المعرض بداية للبرنامج الثقافي لعام 2023 لمتحف ماو للفن الشرقى.



ومن بين الاعمال المعروضة جزء من سجادة يعود تاريخها إلى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر وهي تنتمي إلى مجموعة معهد فالنسيا في مدريد وتندرج في عينة من مجموعة السجاد المدجن وهذه القطعة ستعرض بشكل استثنائي حتي 12 فبراير فقط . (أنسامد).



