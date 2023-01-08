إيطاليا : روما ضمن قائمة أفضل المدن السياحية لعام 2023

(أنسامد) - يناير 8 - روما - قال أليساندرو أونوراتو، عضو مجلس مدينة روما للسياحة والفاعليات والأزياء والرياضة، إن روما جاءت في المركز السابع في قائمة أكثر المدن ملاءمة للعيش وأفضل المدن السياحية في العالم لعام 2023.



تصدرت القائمة، التي تصدر سنويًا عن شركة ريزونانس كونسلتانسيResonance Consultancy، مدن لندن وباريس ونيويورك وطوكيو.



وأضاف أونوراتو: حصول روما على المرتبة السابعة في تصنيف أفضل المدن في العالم والمركز الأول بين المدن الإيطالية بمثابة تقدير للاستثمارات التي قمنا بها مع عمدة روما روبيرتو جوالتيري لتحسين جودة الضيافة للزوار.



وأشار إلى أن العاصمة الإيطالية تقدم الآن قائمة جديدة من الفاعليات الكبرى في قطاعات الأزياء والرياضة والثقافة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الترويج لروما في أهم معارض السياحة الدولية.



(أنسامد).



