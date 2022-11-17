موقع حديقة سيباري الاثرية يدشن قسم مخصص للبودكاست

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - دشن الموقع الالكتروني لحديقة سيباري الاثرية قسم مخصص للبودكاست يضم ثلاث حلقات تتناول محتويات الحديقة بصوت الكاتب و الممثل الايطالي جوزيبي سيديرنا.



في البداية يقدم و يشرح سيدرنا ثلاث قصص رائعة: "إمبراطورية سيباري"، "عبادة ومناطق مقدسة" و"الحديقة الأثرية".



تعمل الحلقات الثلاث على إغراق المستمع في التفاصيل التي تؤدي الي التفاعل بين الأوقات والأماكن والأشخاص، عندما أصبحت الحدائق، في القرن السادس قبل الميلاد، واحدة من أغنى وأقوى مدن ماجنا جراسيا وهي الاسم الذي كان يطلقه اهل روما علي المنطقة الساحلية الجنوبية التي تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على منطقة كبيرة بما في ذلك الشمال بالخط المثالي الذي يربط بين مدن بوسيدونيا على البحر التيراني وميتابونتو على البحر الأيوني، وإقليم كروتوني إلى الجنوب.



كما تعمل الحلقات على تعزيز الموارد الزراعية والطاقة في السياق، مع نشر العديد من المبادرات المختبرية والاجتماعية التي تلتزم فيها الحديقة بالفعل، للعمل بنشاط، كعامل ثقافي حقيقي. (أنسامد).



