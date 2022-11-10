معرض "بوش ونهضة أخرى" في قصر ريالي بميلانو

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - يقام من اليوم و حتي 12 مارس القادم في قصر ريالي في ميلانو معرضاً خيالياً تحت عنوان " بوش ونهضة أخرى" للفنان الفلمنكي جيرونيموس بوش.



ويقول احد القائمين علي المعرض برنارد أيكيما، الأستاذ السابق في جامعة فيرونا والذي يعد أحد أعظم مؤرخي الفن في العالم، "يندرج المعرض في اطار المشروع الثقافي الطموح بدأ قبل خمس سنوات بهدف إعادة كتابة التاريخ والعمل على مراجعة عصر النهضة ".



ويضم المعرض حوالي مائة عمل، بما في ذلك النقوش والمنحوتات والمنسوجات والأشياء النادرة، مثل الآلة الشيطانية لمجموعة سيتالا.



ويوضح أيكيما، "يقدم المعرض اللغة الفنية الكاملة والجديدة والمشاهد الخيالية" التي أنشأها بوش في مطلع القرنين الخامس عشر والسادس عشر.



هيرونيموس بوش (1450 - 9 أغسطس 1516) كان رساما في وقت مبكر من هولندا.. ويعرف عمله بالمناظر الطبيعية المفصلة والرسوم التوضيحية للمفاهيم والروايات الأخلاقية والدينية.



وفي حياته تم جمع عمله في هولندا والنمسا، وإسبانيا، ونسخ على نطاق واسع، وخاصة صوره المروعة والكابوسية من الجحيم.



لا يعرف سوى القليل عن حياة بوش، على الرغم من أن هناك بعض السجلات، خاصة مع أسلوبه التشاؤمي والخيالي الذي لقى تأثير واسع على الفن الشمالي من القرن ال 16، وكانت لوحاته صعبة الترجمة من وجهة نظر حديثة. (أنسامد).



