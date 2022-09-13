استطلاع:12 مليون إيطالي يحصلون علي عطلاتهم الصيفية في سبتمبر

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - اكد مرصد غرفتي السياحة والتجارة الإيطاليتين أن حوالي 12 مليون إيطالي سيحصلون علي عطلاتهم الصيفية خلال شهر سبتمبر الحالي.



وتؤكد البيانات ان 9.9 مليون منهم سيقضونها في إيطاليا و 2.1 مليون في الخارج.



و يشير الاستطلاع إلى أن " يبدو أن قرارالحصول على إجازة الصيف في سبتمبر كان اختيارًا واعيًا، وليس احتياطيًا: وكان السببان اللذان ذكرهما اصحاب هذا التوجه هما في الواقع الرغبة في قضاء فترة راحة قصيرة - خاصة في الفئة العمرية بين 34/54 عاماً بالاضافة إلى الاستمتاع بالتخفيضات المقدمة علي الرحلات في هذا التوقيت".



ويقول الاستطلاع الذي أجراه المرصد نهاية أغسطس إن 4 من كل 10 ايطاليين قضوا عطلتهم الرئيسية في فصل الصيف بمتوسط 5 ايام وبنسبة 83 بالمائة داخل البلاد.



ويظهر الاستطلاع أن 33 بالمائة منهم قضوها علي السواحل و18 بالمائة علي الجبال و30 بالمائة في المدن والقري الصغيرة.



اما بالنسبة للوجهات الداخلية الاكثر جذبا تاتي توسكانا في المقام الاول يليها صقلية وسردينيا وكامبانيا بينما تاتي اسبانيا وفرنسا و اليونان علي راس الوجهات الخارجية. (أنسامد).



