مدينة بيزارو الساحلية، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - اختار مجلس الوزراء هذا الأسبوع مدينة ماركي الساحلية في بيزارو لتصبح عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024.



تغلب هذا المنتجع الجميل على عدة مدن إيطالية، حيث اشتهر في جميع أنحاء العالم من خلال مهرجان أوبرا روسينو الموسيقي الدولي Rossino Opera Festival الذي يعقد في أغسطس من كل عام في مدينة بيزاروعلى البحر الأدرياتي.



وصرح رئيس البلدية ماتيو رويشي لوكالة أنسا بأن "التعيين الرسمي مهم لأن لدينا الآن مليون يورو من التمويل ويمكن حقًا البدء في دفع وتطوير مدينتنا".



وأضاف "لقد ذهبنا بالفعل إلى باريس، وفي الشهر المقبل سنكون في لوس أنجلوس ونيويورك، مشيرا"إنها مسؤولية كبيرة وفرصة عظيمة للتنمية لمنطقة ماركي بأكملها". (أنسامد).



