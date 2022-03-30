نمو ملحوظ لسوق التأمين على السفر في إيطاليا خلال هذا العقد

(أنسامد) - مارس 30 - روما - من المتوقع أن ينمو سوق التأمين على السفر في إيطاليا بمعدل كبير وبشكل ملحوظ خلال هذا العقد، وأيضا صناعة السياحة .



وعلاوة على ذلك، كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أنه من المتوقع أن يرتفع دخل قطاع السياحة في إيطاليا بنسبة 2.6 في المائة، مما يساهم في حوالي 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2027.



يرتبط نمو تأمين السفر بمتطلبات مراكز منح التأشيرات والقنصليات والسفارات للمسافرين لتغطية حالات الطوارئ بشكل كاف، وفقًا لتقارير أصدرها موقع SchengenVisaInfo.com. (أنسامد).



