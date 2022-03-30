افتتاح متحف الأزياء الجديد في قصر بيتي 2023

(أنسامد) - مارس 30 - روما - أعلن إيك شميت، مدير معارض أوفيزي افتتاح متحف الموضة الجديد داخل قصر بيتي عام 2023.



قال شميت " سينتهي المعرض الفني الحالي مع نهاية الصيف حيث سنبدأ مباشرة إعداد متحف الأزياء الجديد والذي سيقام وفقا لأحدث المعايير، بعروض جديدة تعكس التقدم الكبير الذي تحقق في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالزجاج المضاد للانعكاس".



وأضاف "يمكن لأي شخص المشاركة في جهود إعداد المتحف" مشيرا إلى أن تكلفة انشاء متحف للأزياء تتعدى تكلفة إقامة معرض للأزياء، إذ يقترب من مليون يورو.



واختتم بقوله" سيكون العامان الحالي والقادم الأكثر قسوة من الناحية الإقتصادية إلا أننا متفائلين بشكل كبير نظراً للزيادة غير المتوقعة لعدد الزائرين والتي بلغت 20 بالمائة". (أنسامد).



