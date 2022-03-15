جدارية "موت أدونيس" لدومينيتشينو تعود لقصر فارنيزي

(أنسامد) - مارس 15 - روما - عادت جدارية "موت ادونيس" التي صممها دوميتشينو (1581-1641 ) إلى الحياة بعد خضوعها لمدة عامين لأعمال ترميم في منتهى الدقة تتناسب مع عظمتها، بفضل تعاون بين سفارة فرنسا في روما والمعهد المركزي للترميم وهيئة الرقابة الخاصة للآثار والفنون الجميلة والمناظر الطبيعية بالعاصمة الإيطالية.



وتعود الجدارية إلى قصر فارنيزي حيث تنفذ على قدم وساق مبادرة "أعمال حفظ التراث".



ويقول السفير الفرنسي في إيطاليا، كريستيان ماسيه " إنها مناسبة مهمة تأتي في هذه المرحلة المظلمة خاصة في ضوء تلك الحرب الوحشية في أوكرانيا و التي تمحو المنازل والحياة وأيضاً التراث الثقافي الذي تم تدميره".



وتوضح المشرفة على إعادة الترميم، دانيلا بورو "ترميم هذه الجدارية يأتي في إطار دورة تضم 3 جداريات صممت بين عامي 1603 - 1604 والتي كانت موضوعاتها مأخوذة من الأساطير الكلاسيكية.



وكانت الجدارية قد تم فصلها عام 1817 إلى 3 لوحات بواسطة المرمم بييترو بالمارولي ونقلها الي دور النبلاء بقصر فارنيزي.



وعرضت لوحات الجدارية الثلاثة عند مدخل مقر إقامة السفير ماسيه، وكان يتم عرضها للجمهور بمناسبة عيد 14 يوليو السنوي وإحتفالات أيام التراث في سبتمبر. (أنسامد).



