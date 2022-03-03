الفن الأوكراني ضد الحرب ..معرض في نابولي

(أنسامد) - مارس 3 - روما - يقام في نابولي يوم 11 مارس، معرضاً يضم أعمال 30 فناناً من أوكرانيا في متحف الفن المعاصر "كام دي كازوريا".



و ينظم المعرض متحف "كامبانيا " بهدف جمع الأموال لصالح الأوكرانيين الذين يعيشون في نابولي لشراء الأغذية والأدوية والمواد الأولية بهدف إرسالها الي مواطنيهم الذين يعيشون تحت نيران الحرب الحالية في أوكرانيا.



ويصور المعرض ألمقام تحت أسم "كاميرا علي أوكرانيا" الجنود في ساحة المعركة ولوحة تصور "بوتين" عارياًً جالساً القرفصاء يحمل بيده اليسري سكيناً كأحد محاربي ما قبل التاريخ ولوحة أخري تصور النجيلة الخضراء مليئة بالثقوب كما لو كانت أثاراً قصف بالقنابل.



ويقول المخرج انطونيو مانفريدي إن هذا الحدث يحظي بدعم العديد من المنظمات والموسيقيين، مضيفا، " هذا المعرض يقول لا للحرب، ويدعو للتعاطف مع اولئك الذين يعانون من العدوان الروسي غير المبرر علي أوكرانيا ".



وأشار الي أن المعرض يتضمن ايضاً عروض موسيقية يقدمها عشرات الفنانين من نابولي وفنانين اثنين أحدهما من أوكرانيا والآخر من روسيا يعبران عن تضامنهما مع الشعب الأوكراني. (أنسامد).



