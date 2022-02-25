الحرب في أوكرانيا قد تفاقم مأساة قطاع السياحة في روما

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - أكد عمدة العاصمة الإيطالية، روما، روبرتو جوالتيري أن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا قد تزيد الوضع سوءا بالنسبة لمشغلي قطاع السياحة في روما، والذي عانى بشدة جراء وباء كورونا.



وأوضح جوالتيري، خلال جلسة استثنائية لمجس الكابيتولين (المجلس المحلي لروما) حول موضوع أزمة السياحة : "في عام 2021، مقارنة بانخفاض عدد السياح بنسبة 63% في مجمل الأراضي الإيطالية، وصل الانخفاض في روما وحدها إلى 80%"، مشددا على أن رياح الحرب في أوكرانيا قد تجعل الوضع أكثر دراماتيكية.



وبين المسؤول، أنه في عام 2021، من بين 1200 فندق، تم إغلاق 410 فنادق.



وقال اتحاد الشركات التجارية Confcommercio، إن إيطاليا استقبلت حوالي 120 مليون سائح أقل في عام 2021، مقارنة بعام 2019، موضحا أن عام 2021 كان عاما كارثيا للقطاع.



إلى جانب ذلك، فقد انخفض عدد الإيطاليين الذين سافروا إلى الخارج بنسبة 13 مليون إيطالي.



ودعا رئيس الاتحاد، كارول سانجالو، الحكومة لتقديم المزيد من الدعم وتمديد مزايا التسريح والتأجيل الضريبي المناسب"، موضحا أن الاقتصاد الإيطالي بدون السياحة التي تعد محركا رئيسيا، لا يمكن تصوره. (أنسامد).



