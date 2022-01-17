إيطاليا: افتتاح أضرحة ساكسا روبرا أمام الجمهور

(أنسامد) - يناير 17 - روما - بعد نجاح الزيارات الاستثنائية الأخيرة التي أجريت خلال أيام التراق الأوروبي 2021، أعادت هيئة الرقابة الخاصة لروما، فتح ضريح فاديلا وناسوني للجمهور، وهما جوهرتان من فيا فلامينيا ذات أهيمة تاريخية وأثرية كبيرة.



وسيتم الافتتاح اعتبارا من 20 يناير، كل ثالث خميس من الشهر، مع الدخول المجاني عند الحجز.



ويمكن للزوار إعادة اكتشاف المبنيين الجنائزيين اللذين يعود تاريخهما إلى القرن الثاني الميلادي.



وتقع المقبرتان في الكيلو متر الثامن من شارع فيا فلامينيا، وهما مزخرفان بزخرفة أنيقة بالفسيسفاء واللوحات والجص.



وأوضح المشرف الخاص، دانييلا بورو، في روما، "إعادة فتح الأماكن الثقافية بطريقة عادية، مع إتاحة الفرصة لتخطيط الزيارات وإعطاء المزيد من الأشخاص فرصة للوصول إلى المعالم الأثرية". (أنسامد).



