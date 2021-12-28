ايطاليا:تجارب غير عادية لبدء عام 2022 بأسلوب مميز

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - إن بدء العام الذي يحتفل فيه بميلاد يوم جديد هو تجربة مثيرة وموحية وآمنة في هذه الأيام.



إن مشاهدة شروق الشمس في الجبال وفي البحر أو في وسط الطبيعة له تأثير إيجابي على صحتنا الجسدية والعقلية ، مما يجعل المشي البسيط في الصباح الباكر مغامرة فريدة من نوعها. هناك ثلاثة شروط أساسية: الطقس الجيد والملابس الدافئة والجهد للاستيقاظ عندما لا يزال الظلام بالخارج. من الواضح ، إذا كنت تشارك في أحداث جماعية منظمة ، فإن الممر الأخضر - وفي بعض الحالات الممر الأخضر الفائق - يكون إلزاميًا. إليكم بعض المقترحات المتميزة لبدء عام 2022 باستخدام التلفريك يمكنك تسلق مارمولادا ، بين جبال فنسيان دولوميت للاستمتاع بفجر العام الجديد على ارتفاع 3265 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، وتكون أول من ينزل على منحدر ثلجي جديد. في غضون 12 دقيقة ، يأخذك التلفريك على علو شاهق ، حيث يوفر التراس البانورامي الفرصة للاستمتاع بأول ضوء فجر في سلام وأمان ومشهد خلاب للسماء بألوان الوردي والأحمر ، البرتقالي والأرجواني الوجه المطلق لمرملادا والنهر الجليدي وبحيرة فدايا وقمم الجبال المحيطة.



إن ظاهرة إنروساديرا هي التي تلون جبال الدولوميت ، وهي موقع تراث عالمي ، بين مقاطعات بيلونو وبولزانو وترينتو وبوردينوني وأوديني وفي الأيام الأكثر وضوحًا تصل أيضًا إلى بحيرة البندقية والقمم النمساوية. عندما تكون الشمس أعلى في الأفق ، يمكنك التزلج أولاً على طوللا بيلينيزي ، وهو أطول مسار في منطقةدولوميتي التي يبلغ طولها 12 كيلومترًا ، أو ركوب التلفريك للعودة حيث يمكنك القيام بجولة غنية ولذيذة مع الإفطار في البار البانورامي. (أنسامد).



